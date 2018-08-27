Yok olan hayvan klonlanacak

Ankara Üniversitesi
ile Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Yaban Hayvanları Gen Bankası" kurulması konusunda bir protokol imzaladı. Protokol ile TÜBİTAK
Marmara Araştırma Enstitüsü tarafından yürütücülüğü yapılan "Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi" projesi çerçevesinde 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan örnekler saklanacak. İkişer adet oluşturulan DNA
ve Hücre Bankası'nın herhangi bir nedenle tehlikeye düşmemesi için birer örneği Ankara Üniversitesi bünyesinde uygun ortamda muhafaza edilecek. Ayrıca yeni gelecek örnekler ile bankaların devamı ve zenginleştirilmesi sağlanacak. 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan DNA örnekleri, pek çok genetik araştırma projesine yol gösterecek, yok olma tehlikesinde klonlanacak. DOĞADA KALACAKLAR
DNA ve Hücre Bankalarının
kurulması ile mevcut biyoçeşitlilik varlığımızı tespit edebilecek çalışmaların yanı sıra yaban hayvanlarını klonlama yöntemi ile çoğaltma, hastalık dirençliliği genleri tespiti, evcil hayvanlara gen transferi gibi biyoteknolojik araştırmaları içeren çalışmalar da yapılabilecek. Korunan türler tabiatta yok olsa bile gelişen bilimsel imkanlar ile yeniden tabiata kazandırılması mümkün olabilecek. Koruma altında alınan hayvanlar arasında; ayı, kurt, geyik, domuz, karaca, ceylan, kızıl geyik, alageyik, yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, karakulak, vaşak, bozayı, tilki, çakal ve saz kedisi bulunuyor.