Ankaragücü’nde

SPOR Toto Süper Lig takımlarından MKE

Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeni çıkan bir takım olmalarına rağmen sezona iyi girdiklerini belirterek, "Sezon sonunda ilk 10 takım içinde olacağımıza inanıyoruz" dedi. Yiğiner, yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini en kısa sürede atlatacaklarını ifade ederek, "Ekonomik problemlerimizden dolayı transferleri zamanında yapamadık. Aldığımız yabancı oyuncular, takımla kampa gitmedi. Birçoğunu geçen hafta aldık. Tüm bunlara karşın takımda ışık var, bu takım tutacak" diye konuştu.

ÜMİT VERİCİ

Ligin ilk 3 haftasında Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini dile getiren Yiğiner, "Takımı neredeyse yüzde 80 yeniledik. Bu noktada bizi sevindiren, oyuncuların 90 dakika boyunca sergilediği mücadele. Maçı bırakmamaları, ellerinden geleni yapmaya çalışmaları gelecek adına ümit verici" değerlendirmesinde bulundu.