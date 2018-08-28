Çocukların can dost hayali

VATANDAŞLA
güçlü iletişim kanalları kurarak gönüllerine de giren Keçiören Belediyesi
, "Bir Hayalim Var" Projesiyle Keçiörenli'lerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile özellikle ev hanımları, yaşlılar ve çocukların hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürülüyor. Proje sayesinde ilköğretim öğrencisi Belinay Subaşı
ile Ömer Altıntaş
'ın da hayalleri gerçek oldu. Hayvanları çok seven Ömer Altıntaş ve veteriner olmak isteyen Belinay Subaşı Ovacık'ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hem onları daha yakından tanımak için bilgi aldılar hem de gönüllerince sevdiler.