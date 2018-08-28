Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çocukların can dost hayali

Çocukların can dost hayali

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Çocukların can dost hayali
VATANDAŞLA güçlü iletişim kanalları kurarak gönüllerine de giren , "Bir Hayalim Var" Projesiyle Keçiörenli'lerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile özellikle ev hanımları, yaşlılar ve çocukların hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürülüyor. Proje sayesinde ilköğretim öğrencisi ile 'ın da hayalleri gerçek oldu. Hayvanları çok seven Ömer Altıntaş ve veteriner olmak isteyen Belinay Subaşı Ovacık'ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hem onları daha yakından tanımak için bilgi aldılar hem de gönüllerince sevdiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukların can dost hayali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN