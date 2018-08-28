Altındağ Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta Kemal Zehra Erdoğan çiftine ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Gece 03.30'da çıkan yangına uykuda yakalanan Erdoğan ailesini kamyon şoförü komşusunun korna sesi uyandırdı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye çağırdı ve komşularının yardımına koştu. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KORNA SESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın evi sararken, bu sırada alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun şoförü Kamil Höke aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya çalıştı. Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı. Evin içindeki tüpler de patlama ihtimali nedeniyle kapıya çıkarıldı. Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

KOMŞULARI UYANDIRDI

Gece alevlerle uyanan mahalle sakinleri komşularının acısını dindirmek için el birliğiyle çalıştı. Günün ilk ışıklarıyla yanan gecekondunun karşısındaki boş daireye taşınan ailenin yardımına yine komşuları koştu. Yangını fark edip bütün mahalleyi korna sesiyle uyandırdığını ifade eden kahraman kamyoncu 48 yaşındaki Kamil Höke, "Balkonda oturan oğlum 'yangın var' dedi. Yangını görür görmez itfaiyeye haber verdim ve kornaya bastım, uyansınlar diye. Elimizden geldiğince komşumuza yardım ettik. Komşumuz uyansın diye camları kırdık ve gecekondunun önündeki araçları çektik. Bir araçta yangından nasibini aldı. Kapısı ve lastikleri yandı. Komşuyu evden çıkardık, itfaiye bekledik" diye konuştu.

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

Çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Kemal Erdoğan, "Komşularımız sayesinde canımıza bir şey olmadı. Sağ olsunlar hepsi seferber oldu. Evimizde büyük bir hasar meydana geldi. Sağlam kalan eşyaları karşı dairedeki boş eve taşıyoruz ve yine komşularım yardım ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, soruşturma devam ediyor. Verilmiş sadakamız varmış. Oğlum kolunun üzerine düştü ve gözünde ve kolunda yaralanma var. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Yangına müdahale eden komşu Bekir Bayar ise yaşanan korku dolu anları şu şekilde anlattı: "Kokuya uyandım... Bir baktım komşunun evi yanıyor. Hemen itfaiye aradım. Komşuyu içerden çıkarmaya çalıştık. Allah hepimizi büyük felaketten korudu. Çok şükür can kaybımız olmadı."