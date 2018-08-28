Önce yıkanıyor sonra ilaçlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği çöp konteynerlerini temizliyor. Halk sağlığına büyük önem veren belediye, özellikle yaz aylarında artış gösteren mikrop ve haşerelere karşı periyodik olarak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 8 kişilik ekip günlük ortalama 280 konteyneri özel yağ çözücü ilaçlarla temizliyor ve yıkıyor. Temizliği gerçekleşen çöp konteynerleri daha sonra bakteriler ve haşerelere karşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte ilacı ile ilaçlanıyor.