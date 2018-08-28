Sosyal gençliğin kalesi

Kale Mahallesi'nde kurulan Ankara Kale Gençlik Platformu kale çevresinde yaşayan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan koruyarak, onlara Türk kültürünü tanıtmayı, vatan, millet sevgisi aşılamayı ve onları bilinçli bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlıyor. Ankara Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan platform hakkında tüm merak edilenleri ve bilinmeyenleri SABAH Ankara'ya anlattı. n Kale Gençlik Platformu'nu hangi amaçla kurdunuz? -Kale Gençlik Platformu Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve birlik beraberliklerini sağlamak için kurduğumuz bir platform. Kale Gençlik Platformu'nu kurarken yaşanmışlıklardan yola çıktık. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak yeteneklerine göre yönlendirmeyi amaçladık. Kale çevresindeki durumu olmayan ve yardıma muhtaç çocuklarımıza imkan sağlamaya çalışıyoruz. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek çocuklarımızın sosyal birer birey olmalarını istiyoruz. Tüm bunları çocukların aileleri, okulları ve diğer kurumlarla beraber yapıyoruz. n Bugüne kadar yaptığınız etkinliklerden ve projelerden bahseder misiniz? Ankara Kale Gençlik Platformu olarak çocuklarımız ile birlikte bugüne kadar birçok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için evcil hayvan parkına gezi düzenledik. Sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yaptık. Çocuklarımıza vatan, millet ve Atatürk sevgisini aşılamak için Anıtkabir ziyareti düzenledik. TBMM gezisi yaptık. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için Yeni Hayat Okulu'nda kitap okuma etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlamak için Sivrihisar gezisi düzenledik. Sivrihisar'da Nasrettin Hoca etkinliklerine katıldık. Çocuklarımızda çevre bilincini oluşturabilmek için Ankara Kalesi'nde çevre temizliği yaptık. Bu tür etkinliklerin yanı sıra Kale Mahallesi'ndeki engelli çocuklara tekerlekli sandalye, hasta bezi ve hasta yatağı gibi katkılarda bulunduk. Ayrıca çocuklarımıza giysi, gıda ve ihtiyaç yardımlarında da bulunduk. Berberler odasıyla yaptığımız bir görüşmeyle okula gitmeyen ve berberlik mesleğini öğrenmek isteyen çocuklarımızın kurslara ve sanat okullarına gitmesi konusunda anlaştık. Gönüllü öğretmenlerimizle beraber İngilizce, Türkçe, matematik gibi dersler verdik. Yapılan bütün bu etkinliklerle çocuklarımızın sosyal birer birey olmalarını sağlamayı amaçladık. Çocuklarımız bu etkinlikleri hem çok seviyorlar hem de mutlu oluyorlar. n Platforma kamuoyunda nasıl bir yaklaşım var? -Kale Gençlik Platformu olarak yaptığımız faaliyetler ile kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardık. Gönüllü üyelerimizle yaptığımız tüm çalışmalardan olumlu yönde tepkiler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Kamuoyundan aldığımız olumlu yaklaşım ve destek ile birlikte daha da güç bulmuş olup eğitim, spor, sanat ve kültür çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. n Bu güne kadar platforma katılan çocukların ailelerinden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? -Ailelerimizden çok olumlu yaklaşımlar alıyoruz. Aileler çocuklarının kollarından tutarak platformumuza kayıt ettirmeye getiriyorlar. Bütün ailelerimizle geçmişe dayanan komşuluk ve dostluk ilişkilerimizin olması sebebiyle aileler bize güveniyor. Platforma çocuğunu getiren ailelerimiz aynı zamanda bize destek veriyorlar. Teşekkürlerini ve minnetlerini dile getiriyorlar. Yaptığımız etkinlikler ve çalışmalar ailelerimize güven veriyor. Aileler çocuklarla sadece etkinliklerde değil günlük hayatta da sürekli iletişim içinde olmamızdan çok memnunlar. n Bu platformu hayata geçirdiğiniz için neler hissediyorsunuz? -Bu platformu hayata geçirmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Mahallemizin eksik olan tarafını tamamladığımızı anladık. 'Çocuklar mutlu. Biz de mutluyuz.' sloganımızın ne kadar doğru olduğunu keşfettik. Bu platform mahallemize mutluluk ve güven getirdi.

Kale Mahallesi'nde kurulan Ankara Kale Gençlik Platformu kale çevresinde yaşayan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan koruyarak, onlara Türk kültürünü tanıtmayı, vatan, millet sevgisi aşılamayı ve onları bilinçli bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlıyor. Ankara Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan platform hakkında tüm merak edilenleri ve bilinmeyenleri SABAH Ankara'ya anlattı.

Kale Gençlik Platformu'nu hangi amaçla kurdunuz?

-Kale Gençlik Platformu Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve birlik beraberliklerini sağlamak için kurduğumuz bir platform. Kale Gençlik Platformu'nu kurarken yaşanmışlıklardan yola çıktık. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak yeteneklerine göre yönlendirmeyi amaçladık. Kale çevresindeki durumu olmayan ve yardıma muhtaç çocuklarımıza imkan sağlamaya çalışıyoruz. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek çocuklarımızın sosyal birer birey olmalarını istiyoruz. Tüm bunları çocukların aileleri, okulları ve diğer kurumlarla beraber yapıyoruz.

Bugüne kadar yaptığınız etkinliklerden ve projelerden bahseder misiniz? Ankara Kale Gençlik Platformu olarak çocuklarımız ile birlikte bugüne kadar birçok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için evcil hayvan parkına gezi düzenledik. Sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yaptık. Çocuklarımıza vatan, millet ve Atatürk sevgisini aşılamak için Anıtkabir ziyareti düzenledik. TBMM gezisi yaptık. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için Yeni Hayat Okulu'nda kitap okuma etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlamak için Sivrihisar gezisi düzenledik. Sivrihisar'da Nasrettin Hoca etkinliklerine katıldık. Çocuklarımızda çevre bilincini oluşturabilmek için Ankara Kalesi'nde çevre temizliği yaptık. Bu tür etkinliklerin yanı sıra Kale Mahallesi'ndeki engelli çocuklara tekerlekli sandalye, hasta bezi ve hasta yatağı gibi katkılarda bulunduk. Ayrıca çocuklarımıza giysi, gıda ve ihtiyaç yardımlarında da bulunduk. Berberler odasıyla yaptığımız bir görüşmeyle okula gitmeyen ve berberlik mesleğini öğrenmek isteyen çocuklarımızın kurslara ve sanat okullarına gitmesi konusunda anlaştık. Gönüllü öğretmenlerimizle beraber İngilizce, Türkçe, matematik gibi dersler verdik. Yapılan bütün bu etkinliklerle çocuklarımızın sosyal birer birey olmalarını sağlamayı amaçladık. Çocuklarımız bu etkinlikleri hem çok seviyorlar hem de mutlu oluyorlar.

Platforma kamuoyunda nasıl bir yaklaşım var? -Kale Gençlik Platformu olarak yaptığımız faaliyetler ile kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardık. Gönüllü üyelerimizle yaptığımız tüm çalışmalardan olumlu yönde tepkiler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Kamuoyundan aldığımız olumlu yaklaşım ve destek ile birlikte daha da güç bulmuş olup eğitim, spor, sanat ve kültür çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Bu güne kadar platforma katılan çocukların ailelerinden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? -Ailelerimizden çok olumlu yaklaşımlar alıyoruz. Aileler çocuklarının kollarından tutarak platformumuza kayıt ettirmeye getiriyorlar. Bütün ailelerimizle geçmişe dayanan komşuluk ve dostluk ilişkilerimizin olması sebebiyle aileler bize güveniyor. Platforma çocuğunu getiren ailelerimiz aynı zamanda bize destek veriyorlar. Teşekkürlerini ve minnetlerini dile getiriyorlar. Yaptığımız etkinlikler ve çalışmalar ailelerimize güven veriyor. Aileler çocuklarla sadece etkinliklerde değil günlük hayatta da sürekli iletişim içinde olmamızdan çok memnunlar.

Bu platformu hayata geçirdiğiniz için neler hissediyorsunuz? -Bu platformu hayata geçirmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Mahallemizin eksik olan tarafını tamamladığımızı anladık. 'Çocuklar mutlu. Biz de mutluyuz.' sloganımızın ne kadar doğru olduğunu keşfettik. Bu platform mahallemize mutluluk ve güven getirdi.