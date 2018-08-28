Yenimahalle’de kahkaha tufanı

YENIMAHALLE
Belediyesi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri" Batıkent Andaç Pazar Yeri
'nde gerçekleştirilen "Deliha 2" filmiyle devam etti. "Deliha 2" filmini izlemeye gelen vatandaşlar, aşk hayatında umduğunu bulamayan ve pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın maceralarıyla kahkahaya boğuldu. Açık hava sinemasında belediye tarafından kendilerine ikram edilen patlamış mısırları da afiyetle yiyen vatandaşlar, hem nostaljik bir akşam yaşadı hem de günün stresini attı. 6 Eylül'de son gösterimini Özevler Konukevi karşısı "Kardeşim Benim" filmi gösterimiyle yapacak olan belediye, 3 Eylül'de Oğultürk Pazar Yeri ve 4 Eylül'de Yahyalar Pazar Yeri'nde "Deliha 2" filmi ile 5 Eylül'de ise Edip Akbayram
Parkı'nda gösterimi yapılacak olan "Acı Tatlı Ekşi" filmiyle vatandaşları perdede buluşturmaya devam edecek.