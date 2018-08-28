Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle’de kahkaha tufanı

Yenimahalle’de kahkaha tufanı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Yenimahalle’de kahkaha tufanı
YENIMAHALLE Belediyesi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri" Batıkent Andaç 'nde gerçekleştirilen "Deliha 2" filmiyle devam etti. "Deliha 2" filmini izlemeye gelen vatandaşlar, aşk hayatında umduğunu bulamayan ve pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın maceralarıyla kahkahaya boğuldu. Açık hava sinemasında belediye tarafından kendilerine ikram edilen patlamış mısırları da afiyetle yiyen vatandaşlar, hem nostaljik bir akşam yaşadı hem de günün stresini attı. 6 Eylül'de son gösterimini Özevler Konukevi karşısı "Kardeşim Benim" filmi gösterimiyle yapacak olan belediye, 3 Eylül'de Oğultürk Pazar Yeri ve 4 Eylül'de Yahyalar Pazar Yeri'nde "Deliha 2" filmi ile 5 Eylül'de ise Parkı'nda gösterimi yapılacak olan "Acı Tatlı Ekşi" filmiyle vatandaşları perdede buluşturmaya devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle’de kahkaha tufanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN