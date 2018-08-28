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’ta 06 ları

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Yozgat’ta 06 kazaları
YOZGAT'IN Kadışehri ve Akdağmadeni ilçelerindeki trafik larında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Sırrı Öztürk (42) idaresindeki 66 FL 172 plakalı otomobil, Kadışehri ilçesi Yakacık köyü yakınında Hasgül Karakaş'ın (57) kullandığı 06 EB 6899 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Sebahat Öztürk (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Öztürk (21), Yunus Öztürk (18), Zeynep Ebrar Öztürk (4), Nurten Karakaç (50) ve Efecen Kargılı (16) yaralandı. Diğer kazada ise Akdağmadeni'nden 'ya yakınlarının düğününe katılmak için yola çıkan Yılmaz Kaya (41) yönetimindeki 66 HH 512 plakalı otomobil, Gökdere köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.
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Yozgat’ta 06 kazaları
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