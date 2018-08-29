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Bonzai bitti yeni tehlike ‘Skunk’

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Bonzai bitti yeni tehlike ‘Skunk’
Gölbaşı'nda yürütülen operasyonlarında 'hibrit esrar' olarak adlandırılan "Skunk" isimli ele geçirildi. Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda "skunk" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde yapılan uygulamalarda H.Ç isimli şahsın üzerinden 1.29 gram esrar maddesi, S.Y isimli şahsın üzerinden 0.92 gram "skunk" isimli uyuşturucu madde, E.S.K ve E.C.G isimli şahısların üzerinden ise yine 19.50 gram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Bonzai bitti yeni tehlike ‘Skunk’
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