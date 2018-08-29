Bonzai bitti yeni tehlike ‘Skunk’

Gölbaşı'nda
yürütülen uyuşturucu
operasyonlarında 'hibrit esrar' olarak adlandırılan "Skunk" isimli uyuşturucu madde
ele geçirildi. Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda "skunk" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde yapılan uygulamalarda H.Ç isimli şahsın üzerinden 1.29 gram esrar maddesi, S.Y isimli şahsın üzerinden 0.92 gram "skunk" isimli uyuşturucu madde, E.S.K ve E.C.G isimli şahısların üzerinden ise yine 19.50 gram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.