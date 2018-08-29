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Hijyenik alışveriş seferberliği

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Hijyenik alışveriş seferberliği
Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için pazar alanlarını özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. ekipleri, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha hijyenik ve temiz bir ortamda rahatça alışveriş yapmaları için yoğun şekilde çalışıyor. Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, pazarların açılışından sında pazar yerlerini sürekli olarak özel solüsyonlarla temizliyor. Ekipler, hazırlanan özel solüsyonla pazar yerlerini tepeden tırnağa yıkayarak, temiz bir ortam oluşturuyor. Böylece, vatandaşlar ve pazarcı esnafı hijyenik ve huzurlu bir ortamda alışverişlerini gerçekleştiriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı , pazar alanlarının yoğun olarak kullanıldığını belirterek, buralardaki hijyen ve temizliğe özel olarak önem verdiklerini söyledi. Ertürk, "Ekiplerimiz bu kapsamda hazırlanan özel solüsyonla pazar alanlarını açılış öncesi ve sonrası temizliyor. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafının ferah ve temiz bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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Hijyenik alışveriş seferberliği
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