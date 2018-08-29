Keçiören’de çatılar alev aldı

İzcibaşı Sokak
'ta bir binanın çatısında çıkan yangın
a 25 itfaiye aracıyla 35 itfaiye eri müdahale etti. Subayevleri Mahallesi'nde bulunan 15 numaralı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına da vatandaşlar ve itfaiye erleri kısa sürede müdahale edildi. Her iki yangında da can kaybı yaşanmadı. 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Keçiören'de 27 Ağustos'ta 15.30'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, İzcibaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Duman ve alevleri fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 4 kişiyi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırdı. YANGINI 25 İTFAİYE ARACI SÖNDÜRDÜ
Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, binada
mahsur kalanların olması ihtimaline karşı apartmanda arama yaparken, bir yandan da alevlerin yükselmesinden dolayı olay yerine çok sayıda destek ekip istedi. Ayrıca polis ekipleri sokağa çıkan tüm yollara güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, doğalgaz ekipleri de gaz akımını kesti. Yaklaşık 25 itfaiye aracı ve 35 kişilik itfaiye erinin 1 saatlik uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Çatısı alev alev yanan binada oturan vatandaşlar, "Asansör boşluğundan bir ses geldi. Daha sonra biranda camlar patladı. O sırada hafif bir duman çıktı daha sonra çatı biranda alev aldı. Alevler çok fenaydı" dedi. KOMŞULAR CAN KAYBINI ÖNLEDİ
Keçiören Kavacık Subayevleri Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde bulunan 15 numaralı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. gece saatlerinde meydana gelen olayda, Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın, büyük hasara neden oldu. Binadan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyararak apartmanın tahliye edilmesini sağladı. YANGINLARA İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Dört koldan alevlere müdahale eden ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için zamana karşı yarıştı. Panik halinde sokağa biriken mahalleli, korku dolu gözlerle yangını seyretti. Binanın bulunduğu caddeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşları yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sonlandırıldı. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.