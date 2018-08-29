Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Silah ve bıçaklı saldırılara karşı korunma

Silah ve lara karşı korunma

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Silah ve bıçaklı saldırılara karşı korunma
Mamak? Belediyesi Sayokan Topluluğu, gündelik hayatta orta yaş ve üzeri insanların sopa, silah ve lara karşı kendilerini savunabilecekleri 'ne devam ediyor. 108 saatlik eğitim sonunda tamamlanan Basagar Alplik dersleri, özellikle kadınların kapkaç gibi vakalarda kendilerini, karşı tarafa zarar vermeden koruyabilmesini amaçlıyor. Uzakdoğu sporlarından farklı olarak estetik için değil, insanların kendilerini savunması için geliştirilen Basagar Alplik Eğitimi'ne Mamak'ta her geçen gün ilginin artığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kursiyerlerimiz kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bu eğitim ile hem spor yapıyor hem de gündelik hayatta olası bir saldırıya karşı kendilerini savunmayı öğreniyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah ve bıçaklı saldırılara karşı korunma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN