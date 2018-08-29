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Zincirleme sı: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme sında 8 kişi yaralandı. , öğle saatlerinde Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesinin Yenişehir kavşağında meydana geldi. Aynı yöne giden Salih Yılmaz yönetimindeki 16 KP 445 plakalı hafif ticari araç, Fahrettin Erten yönetimindeki RT F 7578 yabancı plakalı otomobil, Yahya Konaş yönetimindeki 52 BP 612 plakalı otomobil ve Doğan Orhan yönetimindeki 34 SZ 9878 plakalı otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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