Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale
-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza
sında 8 kişi yaralandı. Kaza
, öğle saatlerinde Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesinin Yenişehir kavşağında meydana geldi. Aynı yöne giden Salih Yılmaz yönetimindeki 16 KP 445 plakalı hafif ticari araç, Fahrettin Erten yönetimindeki RT F 7578 yabancı plakalı otomobil, Yahya Konaş yönetimindeki 52 BP 612 plakalı otomobil ve Doğan Orhan yönetimindeki 34 SZ 9878 plakalı otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.