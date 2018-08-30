2018 çocuğa sünnet şöleni

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Sünnet Organizasyonu" kapsamında bu yıl erkekliğe adımını atan 2 bin 18 çocuk için, 1 Eylül Cumartesi Günü, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde toplu sünnet şöleni düzenlenecek. Hayata geçirdiği sosyal projelerle örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, yaşları 6-12 arasında değişen Başkentli çocukların sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Her sene, o yılın rakamı ile eş sayıda çocuğu sünnet ettiren ve gerçekleştirdiği şölenle çocuklara eğlenceli bir o kadar da unutulmaz bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocuğun bu özel gününde yanında olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da katılacağı şölen, 1 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Uzman doktorlar tarafından steril bir ortamda daha önce sünnet edilen 2 bin 18 çocuk, kendileri için hazırlanan etkinlikler ve sürprizlerle dolu olacak sünnet şöleninde gönüllerince eğlenecek.

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