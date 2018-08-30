Ankara diye Diyarbakır’a götürdüler

DOLANDIRICILAR, yanlarında bir aylık seyahat izni bulunan Pakistan ve Afganistanlı göçmenleri, İstanbul ve Ankara diye Diyarbakır'a getirdi. Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 100 kadar Pakistan ve Afganistanlı göçmenler, Ağrı ve Van illerinde toplanarak merkeze götürüldü. Valilikler tarafından kendilerine 1 aylık seyahat belgesi verilen göçmenler, Ağrı ve Van illerinden İstanbul ve Ankara'ya gitmek için yola koyuldu. Göçmenlerin İstanbul ve Ankara'ya gideceğini öğrenen bir grup, Afganistan ve Pakistanlılara iletişime geçerek kendilerini İstanbul ve Ankara'ya götüreceklerini iletti. Göçmenlerin cebindeki paraları alan dolandırıcılar, otobüslere bindirerek yola çıktı. Gece yola çıkan göçmenler, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Dolandırıcılar, İstanbul ve Ankara yerine birbirinden haberi olmayan göçmenleri Diyarbakır'da indirip kaçtı. Paraları alınıp otogar önüne bırakılan göçmenler, burayı mesken edindi. Otobüs firmalarının kaçak yolcu taşımamak için almadıkları göçmenler, otogarın bahçesinde uyuyup ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

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