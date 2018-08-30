Ankaralı dâhiye su ödülü verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ve 500 projenin yarıştığı Uluslararası Su Haftası Forumu'nda 'Gençler Su Ödülü' yarışmasında, Ankara Batıkent Mektebim Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Çolak, 'Hava buharından içecek su elde etme" projesi ile ilk 32'ye girdi. Stockholm'deki tarihi Bern Otel'de yapılan tanıtın törenine, İsveç Veliaht Prensesi Viktoria, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Devlet Su İşleri (DSİ) Dış İlişkiler Müşaviri Serpil Köylü Dalgın ve çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin de bulunduğu 400 davetli katıldı. Singapurlu öğrenciler Caleb Liow Jia Le ve Johnny Xiao, "tuzdan suyu 4 ana alanda ayırma" projesi ile gecede birinciliğe layık görüldü. Öğrenciler, ödülünü Veliaht Prenses Viktoria'nın elinden alırken, 15 bin dolar değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

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