Arının vatanına bal ormanı

Kahramankazan sadece sanayisiyle değil aynı zamanda tarımsal faaliyetleri ile de başkent ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Ana arı üretimi yapan 15 ticari işletmeden 12'sini ilçe sınırlarında bulunduran ve bu arıların Türkiye'deki yüzde 65 oranında üretiminin yapıldığı Kazan, bal üretiminde de önemli bir yere sahip olmak için kolları sıvadı. Türkiye'deki arıcılık sektörüyle uğraşan üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu Arıcılık Ürünleri ve Malzeme Sanayicileri Derneği'nin de merkezi olan Kahramankazan'a bal ormanı kuruldu.

BİNLERCE KOVAN BULUNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kahramankazan'ın Sinaptepe mevkiinde kurulan bal ormanında binlerce kovan yer alıyor. Kahramankazan'ı bal üretimi konusunda önemli bir merkez haline getirecek olan ormana ise 15 Temmuz Şehitleri Bal Ormanı adı verildi. Atıl durumdaki bitki örtüsünün canlandırıldığı bölgede bal üretimi konusunda şartları sağlayan girişimcilere de destek verilecek. Kahramankazan ilçesi sınırlarında bulunan bal üreticileri sayısının da bu sayede artması bekleniyor. SABAH Ankara'ya konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kahramankazan'ın Türkiye'de arıcılığın merkezi konumunda bir ilçe olması yolunda önemli adımlar atıldı. Şuanda ilçemizde çok sayıda işletme bulunmaktadır. Bunlar istihdama önemli katkı sağladığı gibi ekonomiye de büyük katkı sunmakta... Ürettikleri balları ve bu alandaki malzemeler ile arıları yurt dışına ihraç etmekte. Kahramankazan tüm bu bakımlardan Türkiye arıcılığının önemli bir merkezi durumunda. Bundan dolayı Türkiye'nin de dünyada bu alanda ikinci durumda bulunmasına ilçemiz büyük katkı vermekte" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ilçemizde kurduğu bal ormanının daha da gelişerek büyümesini istiyoruz" diyen Ertürk, "Buradan faydalanacak ve ekonomimize katkı sağlayacak tüm girişimcilere kolaylıklar diliyorum. Bal ormanının ismi de 15 Temmuz'da gösterdiği destansı direnişle tarihe altın harflerle geçen ve bu mücadele sırasında 9 şehit, 92 gazi veren ilçemizin şehitlerine ithaf edildi. Buda bizi ayrıca gururlandıran bir durum. Bu yatırımdan dolayı yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak bal ormanının yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Ankara ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunarak dünya ile yarıştığımız bu alanda Kahramankazan olarak üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.