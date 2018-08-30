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Atatürk ve ’un az bilinen fotoğrafları

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Atatürk ve Büyük Taarruz’un az bilinen fotoğrafları

GENELKURMAY Başkanlığı, Zafer Haftası ve 'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğraflarını, Anadolu Ajansı'yla paylaştı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Çay'da konuşlu 1'inci Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışı da yer aldı. Atatürk'ün 1'inci Ordu Sancağı'nın yanındaki görüntülerinin de yer aldığı albümde bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkati çeken diğer fotoğraflar arasında bulundu.

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Atatürk ve Büyük Taarruz’un az bilinen fotoğrafları
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