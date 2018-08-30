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Bıçakladığı eşini balkondan atan cani tutuklandı

ANKARA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Bıçakladığı eşini balkondan atan cani tutuklandı

Kahramankazan ilçesinde eşini bıçaklayarak balkondan attığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakılan Fatih E. bu defa tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Bıçakladığı eşini balkondan attı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kahramankazan'da 25 Ağustos'ta ayrı yaşadığı eşi Sevim E. ve çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra eşini balkondan atarak hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği ifade edilen Fatih E. hakkında, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı. Başsavcılığın açıklamasında, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'sevk edilenlen Fatih E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara itiraz edilerek 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Savcılığın itirazı üzerine hakkında 3 gün önce yakalama kararı çıkarılan şüpheli Fatih E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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Bıçakladığı eşini balkondan atan cani tutuklandı
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