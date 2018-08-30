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Festival çiçek açacak

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Festival çiçek açacak

BEYPAZARI
Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu festivalin 24'üncüsü için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. sokakları süsleyecek rengarenk çiçekler görevliler tarafından hazırlandı. seralarında yetiştirilen ve festivalde ilçe sokaklarını süsleyecek olan askı çiçekleri Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kullanıma hazır hale getirildi. Önümüzdeki günlerde şehir merkezinde yerlerini alacak çiçeklerle tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişe taşıyan Beypazarı sokakları rengarenk çiçekleriyle misafirlerine görsel bir ziyafet yaşatacak.

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Festival çiçek açacak
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