Modifiyeli tepki

ALMANYA'DA ortaya çıkan "Rat Style" akımından esinlenerek modifiye edilen otomobile yerleştirilen her parçayla gündemdeki önemli olaylara tepki gösteriliyor. İki arkadaş Alp Yılmaz ve Mehmet Efe; kaportasından iç dizaynına kadar değişikliğe gittikleri klasik otomobili yaklaşık 25 bin lira harcayarak tekrar tasarladı. Arabanın kaportasında eskitme yöntemi uygulanırken balta ve çeşitli aksesuarlar yerleştirilirdi. Aracın direksiyonu tamamen zincirden yapılırken vitesine ise "muşta" konuldu. Başından sonuna kadar hikayesi olan klasik otomobilin tavanına yerleştirilen parçalardan çocuk bisikleti, "çocuk tecavüzü, tavizi ve şiddeti" temsil ederken kelepçeler, "tecavüzcüleri", çarpık merdiven, "Karadeniz'deki heyelanları", benzin pompası "benzin fiyatlarını" ve baret ise "iş güvenliğine uymayan firmalara" tepki olarak konuldu.

5 YIL ÖNCE TASARLANDI

Almanya'da ortaya çıkan "Rat Style" akımından esinlendiklerini ifade eden Alp Yılmaz, "Bu arabayı yaklaşık 5 yıl önce tasarladık. Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir şey yapmamız gerekiyordu. Almanya'da o zaman çıkan "Rat Style" akımından esinlendik. Türkiye'de bunun uygulaması daha önce yapılmamıştı. Türkiye'de hem araç fiyatları pahalı hem de kimse arabasına kıyıp aracını eskitmek veya bu şekilde de güzel olabileceğini kimse düşünmüyordu. Biz de bunu yapabileceğimize inandık ve bu araç ortaya çıktı" dedi.