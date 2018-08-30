Nefes kredisinin üçüncüsü yolda

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Baran, geçen yıl düzenledikleri Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nden söz etti. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakamından zengin bir ülke olduğuna dikkati çeken Baran, Ankara'da 12 ay boyunca hizmet verecek "Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı" kurmak ve Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin ihracat merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Baran, ATO'nun Gıda Kent, Yapı Kent ve Tekstil Kent ile ilgili çalışmalarını da anlattı.

KENETLENMEK LAZIM

ATO'nun ekonomik ömrünü tamamlayan binasının yerine yeni hizmet binası yapma projesini ertelediklerini anlatan Baran, ATO Yönetimi olarak, bu kaynağı üyelere nefes kredi olarak kullandırma kararı aldıklarını kaydetti. Dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer alan Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Baran, "En çok birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye bugün ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız" dedi.