Parklara gittiler müzeleri dolaştılar

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Derneği iş birliğinde düzenlenen yaz kampında çocuklar doyasıya eğlenirken eğlenceli bir yaz geçirmenin de tadına vardılar. 7 -14 yaş grubu 30 çocuğun katıldığı ve 1 ay süren yaz kampında göçmenlerin toplumsal uyumuna katkı sağlamak için 10 göçmen çocuk da kamp programına dahil edildi. Kamp kapsamında Safranbolu ve Çorum'un tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar Eymir Gölü'nde de doğanın içinde pedal çevirme şansı yakaladılar. Aquapark ve Gençlik Parkı'nda da neşeli dakikalar geçiren çocuklar, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde birçok doğa olayını bilim merkezinde uygulamalı deneyimlediler.

KÖPRÜ KURDULAR

Tarım, Rahmi Koç ve Vakıf Eserleri müzelerini de ziyaret edip bol bol fotoğraf çekinen çocuklar ÇODAM'ın atölye çalışmalarına da katıldılar. Robotik, akıl oyunları, mutfak, jimnastik, tasarla-yapoyna ve sanat atölyelerinde dolu dolu öğrenme ve eğlenme imkanı yakaladıkları için mutlu olan çocuklara kamp programı dâhilinde çadır kurma da öğretildi. Bocce, futbol, tekerlekli paten, doğa yürüyüşü gibi spor dallarıyla da çocuklara hem sporu sevdirmeyi hem de eğitici, öğretici faaliyetler sunmayı amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımız bu kamp programıyla yeni arkadaşlıklar kurup, ekip çalışmasını öğrenirken, sorumluluk bilinçlerini de geliştirdiler" diye konuştu.