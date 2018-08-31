Ankara lezzete doyacak

YÖRESEL
lezzetlerin ve dünya mutfaklarından tatların tek çatı altında buluşacağı "Gastro Ankara
Lezzet Şöleni", yarın farklı bir deneyim için kapılarını başkentlilere açacak. Gölbaşı Mogan Parkı'nda bulunan Seyir Kulesi etrafında kurulacak çadırlarda düzenlenecek şölende, atölye çalışmaları ve yarışmaların yanı sıra Ankara'nın en güzel lezzetleri misafirlere ikram edilecek. Türkiye
'nin dört bir tarafından dünyaca ünlü şeflerin de katılacağı lezzet şöleninde, ustalara taş çıkaran anneler de mutfakta hünerlerini gösterecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi
'nin desteklediği, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) tarafından çeşitli illerde organize edilen "Gastro Ankara Lezzet Şöleni
", yöresel ve dünya mutfağından birçok yemeğe de ev sahipliği yapacak.