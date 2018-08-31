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lezzete doyacak

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Ankara lezzete doyacak
YÖRESEL lezzetlerin ve dünya mutfaklarından tatların tek çatı altında buluşacağı "Gastro Lezzet Şöleni", yarın farklı bir deneyim için kapılarını başkentlilere açacak. Gölbaşı Mogan Parkı'nda bulunan Seyir Kulesi etrafında kurulacak çadırlarda düzenlenecek şölende, atölye çalışmaları ve yarışmaların yanı sıra Ankara'nın en güzel lezzetleri misafirlere ikram edilecek. 'nin dört bir tarafından dünyaca ünlü şeflerin de katılacağı lezzet şöleninde, ustalara taş çıkaran anneler de mutfakta hünerlerini gösterecek. 'nin desteklediği, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) tarafından çeşitli illerde organize edilen "", yöresel ve dünya mutfağından birçok yemeğe de ev sahipliği yapacak.
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Ankara lezzete doyacak
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