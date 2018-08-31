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Melo’nun tayini çıktı

Gölbaşı’nda aldığı eğitimin ardından çok sayıda cinayeti aydınlatan Melo isimli köpeğin tayini ’ya çıktı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Melo’nun tayini çıktı

EMNIYET Genel Müdürlüğü Köpek 'nde (KEM) yetiştirilen blue malinois cinsi 7 köpekten biri, 'ya tayin oldu. İki aylıkken Ankara Gölbaşı'ndaki KEM'de eğitime alınan Melo, 1 yaşına gelince bazı testlerden geçirildi. Çevik olması ve burnunun çok hassas kokulara dahi tepki vermesi dolayısıyla Melo, ceset aramalarında kullanılmak üzere özel eğitime alındı. Yaklaşık 6 ay ceset kokusuna benzer bir koku ve kanla eğitim verilen Melo, 1 yıl boyunca Ankara'daki polislerle birlikte çok sayıda operasyona katıldı. Betona ve toprağa gömülen en küçük ceset parçalarına dahi tepki veren Melo, çok sayıda başarı elde etti.

AKDENİZ BÖLGESİNE HİZMET VERECEK
Antalya, Burdur, , Mersin, Adana, Kahramanmaraş, ve illerinde ceset arama operasyonlarına katılacak Melo, tüm zamanını hem bakıcısı hem de en yakın mesai arkadaşı Antalya Emniyet Müdürlüğü KEM'de görevli polis memuru Abdulkadir Erbahçeci (24) ile geçiriyor. Melo ile mesai arkadaşı olduğu için memnun olduğunu aktaran Erbahçeci, iyi anlaştıklarını söyledi. Erbahçeci Melo ile operasyonlara çıktıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti.

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Melo’nun tayini çıktı
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