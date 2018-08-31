Okullar açılmadan enerji depolanacak

ANKARA'DA
gençler okullar
açılmadan önce Enerji
Fest'te
buluşacak.
İlk ayağı 16
Eylül'de ODTÜ
Vişnelik MD'de
gerçekleşecek
olan festivalde,
"Disko Partizani"
şarkısı ile tüm
dünyada tanınan Balkan müziğinin
en önemli temsilcilerinden birisi
olan Shantel, sevilen dizilere yaptıkları
müzikler ve sahne performansları
ile tanınan Ankara
lı fenomen grup
Pera, yurt dışı konserleri ve çılgın
sahne şovları ile bilinen The Madcap
sahne alacak. Binlerce gencin buluşacağı
dev etkinlikte yer alacak diğer
gruplar ise İstanbullu surf rock grubu
Palmiyeler, Moskovalı sempatik şarkıcı
Regina, Normal Değil ve Milat olacak.
Firma yetkilisi Ekrem Kani gösterilen
ilgiden çok memnun olduklarını
ve Enerji Fest
'in Ankara'dan sonra
diğer illerde de devam edeceğini
belirtti. Enerji Fest'in okullar açılmadan
önceki son festival olma özelliğine
değinen Kani, Ankaralı gençleri
yorucu bir okul maratonu öncesi
enerji toplamaları için 16 Eylül
'de
ODTÜ Vişnelik'e davet ediyor.