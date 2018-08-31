Solotürk semalarda

TÜRK
Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü
semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mogan Gölü üzerinde gerçekleşen gösteri uçuşunda SOLOTÜRK ekibi en zor hareketleri Ankaralılara sundu. Binlerce Ankaralı SOLOTÜRK'ün gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, geçtiğimiz günlerde İngiltere
'de düzenlenen Royal İnternational Air Tattoo (RİAT) 2018 Airshow'da havada yaptıkları gösterileriyle harikalar sunarak "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görülmüştü.