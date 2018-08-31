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Suç örgütüne baskın: 9 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Suç örgütüne baskın: 9 kişi tutuklandı
ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güdül ilçesi mülki sınırları içinde icra edilen araştırma, soruşturma sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların adresinde yapılan aramalarda; 300 gram kubar esrar, 184 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şahsın 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Suç örgütüne baskın: 9 kişi tutuklandı
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