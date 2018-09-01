Ankaragücü 108 yaşında

Kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda, Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular ve kulüp çalışanları, sarı-lacivertli takımın kuruluş yıl dönümünü kutladı. MKE Ankaragücü
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, asırlık çınar Ankaragücü'nün kuruluş yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "MKE Ankaragücü temeli daha eskilere dayansa da resmi olarak İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 31 Ağustos
1910 yılında kurulmuş, çok zor şartlarda orduya silah ve mühimmat sağlamış, vatanı müdafaa uğruna cephede şehitler ve gaziler vermiş ülkemizin ve şehrimizin güzide bir spor kulübüdür. Böylesine manevi değerleri yüksek ve mazisinde birçok kahramanı bulunduran MKE Ankaragücümüzün şanlı tarihini sizlerle birlikte yaşatacağız ve gururla gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı. GÜÇ, AZİM, KARARLILIK
Tarihlerınden aldıkları güç, azim ve kararlılıkla hep birlikte MKE Ankaragücü'nü layık oldukları yerlere getirdiklerinin altını çizen Yiğiner, "Bundan sonraki süreçte büyük ve güçlü bir camia olmanın verdiği sorumlulukla daha da kenetlenerek, nice zaferlere ve mutluluklara ulaşacağız. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm camiayı tebrik ederek, "1910 yılında kurulan büyük Ankaragücü Kulübü'nün ve camiasının 108. yıl dönümü dolayısıyla başarılarının devamını diliyorum, hayırlı olsun" şeklinde görüş belirtti.