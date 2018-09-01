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Dönüşüm şampiyonluğu

le birlikte a büyük yatırımlar yapan takımı federasyon tarafından bir üst lige çıkarıldı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Dönüşüm şampiyonluğu

Neredeyse tamamı gecekondularla kaplı iken çalışmaları ile yepyeni bir şehir havasına kavuşan Mamak'ta spor yatırımları da sürüyor. Yapılan tesislerde binlerce genç spor yapma imkanı bulurken bu alandaki atılımlar ise meyvesini vermeye başladı. Takımı; gençliğe yaptığı yatırım, tesisleşmeye verdiği önem ve altyapıda kazanılan şampiyonlukların ardından Türkiye Federasyonu tarafından 2. Ligi'nden Türkiye Basketbol 1. Lig'ine yükseltildi.

HİDO'LAR YETİŞECEK
Proje takımı olarak gösterilen Yeni Mamak, ile birlikte yürüteceği ortak çalışmalarla milli takımlara basketbolcu yetiştirecek. İlçedeki binlerce genci basketbol ile tanıştıran ve yine ilçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören çocukları takımın maçlarına götürerek geleceğe yatırım yapan kulüp, böylece geleceğin ''larını ve ''larını arıyor. Mamaklı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği takım şampiyonlukları yaşayarak adını sıkça duyurdu. Mamak, futbolda yetiştirdiği futbolcularla ön plana çıkan Altınordu gibi basketbolun yeni yıldızlarını çıkaracak.

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