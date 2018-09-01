Dönüşüm şampiyonluğu

Neredeyse tamamı gecekondularla kaplı iken kentsel dönüşüm çalışmaları ile yepyeni bir şehir havasına kavuşan Mamak'ta spor yatırımları da sürüyor. Yapılan tesislerde binlerce genç spor yapma imkanı bulurken bu alandaki atılımlar ise meyvesini vermeye başladı. Mamak Belediyesi Yeni Mamak Basketbol Takımı; gençliğe yaptığı yatırım, tesisleşmeye verdiği önem ve altyapıda kazanılan şampiyonlukların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden Türkiye Basketbol 1. Lig'ine yükseltildi.



HİDO'LAR YETİŞECEK

Proje takımı olarak gösterilen Yeni Mamak, Türk Telekom ile birlikte yürüteceği ortak çalışmalarla milli takımlara basketbolcu yetiştirecek. İlçedeki binlerce genci basketbol ile tanıştıran ve yine ilçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören çocukları takımın maçlarına götürerek geleceğe yatırım yapan kulüp, böylece geleceğin 'Hidayet Türkoğlu'larını ve 'Cedi Osman'larını arıyor. Mamaklı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği takım Ankara şampiyonlukları yaşayarak adını sıkça duyurdu. Mamak, futbolda yetiştirdiği futbolcularla ön plana çıkan Altınordu gibi basketbolun yeni yıldızlarını çıkaracak.

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