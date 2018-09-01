Festival gibi açılış

Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında yer alan Gölbaşı Şehir Parkı
görkemli bir törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehir Parkı'nın tanıtım filmi yayınlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay alanın Ankaralıların ve Gölbaşılıların nefes alacağı bir park olduğunu belirterek, "Konum olarak çok güzel ve 117 bin metrekarelik bir yerde. Gölbaşı'nda şimdiye kadar yapılmış en büyük park. Çocuklarımız için güzel oyun grupları parkımızda mevcut. Gölbaşı'na hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. PROBLEMLERİN ÜSTESİNDEN GELDİK
Dört yıl önce devraldıkları Gölbaşı Belediyesi'nde birçok problemin üstesinden geldik
lerini aktaran Duruay, "Senelerdir çözülmeyi bekleyen Konya Yolu
yapımı, gölün temizlenmesi, köprülü kavşakların yapılması, MOBESE ve devlet hastanesinin yapılması gibi temel ihtiyaçlarımız vardı. Bu sene hepsi inşaat halinde yapılmaktadır. Gölbaşı'nın en büyük sıkıntısı olan Konya Yolu Altgeçidi'nin yapımı şuan devam etmektedir. Gölbaşı'nın iki yakası inşallah bir araya gelecek. Mogan Gölü
30 senedir temizlenmeyi bekliyordu. Sene sonunda eski günlerine kavuşacak. 250 yataklı devlet hastanemizin yapımı devam ediyor. 2019 yılında hizmete açılacaktır. Gölbaşı'nda yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Protokol konuşmalarının ardından Solo Türk
ekibi ilçede gösteri uçuşu yaptı.