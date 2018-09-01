Haksız zamları geriye çekin

Ankaralı
mobilyacılar döviz
i bahane ederek hammaddeye zam
yapan sanayicilere çağrıda bulundu. Ankara Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Mobilya hammadde üretimini tekelinde tutan sanayicilere sesleniyoruz. Döviz bahane ederek yaptığınız, döviz artışının kat kat fazlası sunta, mdf, osb, kontraplak, sünger, boya, tiner, hırdavat ve benzeri ürünlere getirdiğiniz zamları geri çekin. Özellikle yonga ve lif levha yani sunta ve mdf üreticileri üretimde ithal girdinizin yüzde 20 civarında olduğunu biliyoruz. Yaptığınız zamlar çoğu ürün kaleminde, son 2 yılda yüzde 150'yi aştı" denildi