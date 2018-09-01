Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Haksız zamları geriye çekin

Haksız ları geriye çekin

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Haksız zamları geriye çekin
Ankaralı mobilyacılar i bahane ederek hammaddeye yapan sanayicilere çağrıda bulundu. Ankara Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Mobilya hammadde üretimini tekelinde tutan sanayicilere sesleniyoruz. Döviz bahane ederek yaptığınız, döviz artışının kat kat fazlası sunta, mdf, osb, kontraplak, sünger, boya, tiner, hırdavat ve benzeri ürünlere getirdiğiniz zamları geri çekin. Özellikle yonga ve lif levha yani sunta ve mdf üreticileri üretimde ithal girdinizin yüzde 20 civarında olduğunu biliyoruz. Yaptığınız zamlar çoğu ürün kaleminde, son 2 yılda yüzde 150'yi aştı" denildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haksız zamları geriye çekin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN