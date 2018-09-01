İki saatte Karadeniz’e

Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen Samsun
Çorum- Ankara Hızlı Tren
Projesi şekillenmeye başladı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ve beraberindeki heyet Samsun'da incelemelerde bulunarak Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin
'i ziyaret etti. Proje sayesinde başkent Ankara ile Samsun arası 2 saate düşecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın müjdesini verdiği yüksek hızlı tren projesine kavuşmamıza çok az kaldı" dedi. BAĞLARIMIZ GÜÇLENECEK
"Samsun'a
kazandırılacak olan hızlı tren Ankara ile bağlarımızı güçlendirecek" diyen Şahin, "Otobüs ile 6 saat civarı bir zamanda ulaşılan Ankara'ya hızlı tren ile artık 2 saat 15 dakikada gidilebilecek. Proje sadece ulaşım anlamında değil, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda da iki şehir arasındaki ilişkileri arttıracak. Samsun'un ulaşım ağını daha da güçlendirecek olan bu yatırımda büyük aşamalar kaydedildi. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Samsun'a kazandırılacak olmasında emeği geçen ve geçecek herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları hakkında çeşitli sunumlar yapıldı.