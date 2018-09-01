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’de seçmeler eylülde başlıyor

Giriş Tarihi: 1.9.2018
MKM’de seçmeler eylülde başlıyor
Mamak Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren onlarca kurs yeni döneme hazır. yönelik oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan kursları 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için kayıt almaya başladı. Kurslarda yediden yetmişe bütün Mamaklıların faydalanacağı branşlarda dersler verilecek. 2018–2019 kurs döneminin hayırlı olmasını dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklıları kurslara davet etti. 21 Eylül'de sona erecek başvuruların ardından 22 Eylül tarihinde konservatuar seçme sınavı yapılacak.
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MKM’de seçmeler eylülde başlıyor
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