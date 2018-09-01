Muhtardan anlamlı bağış

Ankara
'nın Polatlı ilçesine bağlı Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurullah Öz, ABD'nin Türkiye
'ye karşı aldığı yaptırım kararına ve dolar üzerinden oynanan oyuna tepki göstermek için 7 aylık maaşını hazineye bağışlama kararı aldı. Bağış yapmak için Polatlı Kaymakamlığı'na dilekçe veren Öz, günün birlik olma günü olduğunu belirterek, "Devlet ana babadır. Kim ana babasının zorda kalmasını başkasına el açmasını ister ki? Bizler
evlatları olarak devletimize sahip çıkmak, onu kollamak, gözetmek ve zor gününde yanında olmak zorundayız. Kuru kuruya devletimi seviyorum olmaz. Sevmek fedakarlık ister. Bugün huzur içerisinde canımıza, malımıza, namusumuza zarar gelmeden yaşayabiliyorsak devletimizin
sayesindedir" dedi. "BİZİM PARAMIZ"
Öz, "Unutmayın ki, ana ve babalar evlatlarından zorda kalmadan destek isteyemez. Bizler devletimizin evlatları olarak istetmeyelim. Devletimizin parası zaten bizim paramız ve bizlere dönecek. Hani bir söz vardır; 'babası oğluna bağı bağışlamış oğlu bir cingil üzümü bağışlamamış' diye. Bu sözü yenelim" ifadelerini kullandı.