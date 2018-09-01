Okuldan tek başına mezun oldu

Ankara
'da?
Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okulda KKTC
vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan
'a diploması verildi. Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller tarafından, Batuhan Karaoğlan'a plaket ve diploması verildi.