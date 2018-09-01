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Okuldan tek başına mezun oldu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Okuldan tek başına mezun oldu
'da? Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okulda vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan 'a diploması verildi. Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller tarafından, Batuhan Karaoğlan'a plaket ve diploması verildi.
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Okuldan tek başına mezun oldu
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