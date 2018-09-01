Su birikintisinden olimpik havuza

Kahramankazan Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor. 52 bin 500 nüfuslu Kahramankazan'da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, Türkiye
'nin ilk bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı, 5 bin ise aktif sporcu bulunuyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
'ün, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede diğer tüm alanlarda yaşanan büyük değişim ve dönüşüm, spor alanında da kendini gösteriyor.