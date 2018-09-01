Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Su birikintisinden olimpik havuza

Su birikintisinden olimpik havuza

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Su birikintisinden olimpik havuza
Kahramankazan Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor. 52 bin 500 nüfuslu Kahramankazan'da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, 'nin ilk bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı, 5 bin ise aktif sporcu bulunuyor. Kahramankazan Belediye Başkanı 'ün, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede diğer tüm alanlarda yaşanan büyük değişim ve dönüşüm, spor alanında da kendini gösteriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Su birikintisinden olimpik havuza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN