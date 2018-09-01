Suyu çok tüketiyoruz

ASKİ
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı Ankara
'da kişi başına düşen günlük su tüketiminin arttığına dikkat çekerek, başkentlileri uyardı. Su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Genel Müdür Cumali Kınacı, "Ankara'da toplam günlük su tüketiminin 1 milyon metreküp, kişi başına günlük su tüketiminin 200 litre mertebesinde olması gerekirken, bayram dönüşünde bu değerler 1 milyon 550 bin 826 metreküpe, kişi başına günlük su tüketimi de 310 litreye kadar çıktı. Suyu tasarruflu kullanalım, kaçak su kullanımını önleyelim" şeklinde konuştu. Evlerde suyun yüzde 35'inin banyolarda, yüzde 30'unun tuvaletlerde, yüzde 20'sinin çamaşır ve bulaşık yıkamada, yüzde 10'unun yemek pişirme ve içme suyunda, yüzde 5'inin ise temizlikte kullanıldığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, başkentlilere suyu tasarruflu kullanmanın püf noktaları ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. ASKİ yetkilileri, "Bir duşta ortalama 50 litre su tüketilirken, küveti doldurarak yapılan banyoda 150 litre su tüketiliyor. Evdeki bozuk musluklar tamir edilirse, bir musluktan yılda 1 ton su, tıraş olurken, diş fırçalarken kapatılan musluklardan kişi başına yılda 12 ton su, duş süresi 1 dakika azaltılırsa, yılda kişi başına 18 ton su, bulaşıklar elde değil de makinede yıkanırsa yılda ortalama 40 ton su tasarruf sağlanıyor" ifadelerini kullandı.