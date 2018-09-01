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’yi biliyorum”

Voleybol Efeler Ligi takımlarından ekibi ’ın yeni lerinden Drazen Luburic, son şampiyonunun kadrosuna dahil olduğunu hatırlatarak, sahada her şeyini vereceğini söyledi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
“Türkiye’yi biliyorum”
Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ı forması da giyen 2.02 metre boyundaki Luburic, olmadan önce Halkbank takımını iyi tanıdığını belirterek, " takımı hakkında çok şey biliyordum. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nin daimi üyelerinden. Genellikle gruptan çıkarak kendilerini Avrupa'da tanıttılar. Bu formayı giymemle ilgili bir gelişme oldu ve iki taraf da bundan memnun kaldı. Ben de artık Halkbank için sahada her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

SABIRSIZLANIYORUM
'deki voleybol düzeyi ve ortamı hakkında da bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Sırp oyuncunun, "Buradaki voleybol ortamını zaten biliyorum. Ayrıca Türkiye Ligi'nde forma giymiş ve giymekte olan birçok arkadaşım var. Onlardan da kontrat öncesi bilgiler aldım ve şampiyon Halkbank'ın kadrosundayım. Umarım iyi voleybol oynayıp, iyi voleybol izlettirerek, şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırırız. Bu takımın bir parçası olmak beni onurlandırır. Şu anda Dünya Şampiyonası için milli takım kampındayım. Halkbank kadrosuna dahil olmak, antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
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