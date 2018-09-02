Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında puan arıyor

GEÇTIĞIMIZ hafta Trabzonspor'la 2-2 berbere kalan Ankara
gücü 4. hafta mücadelesinde ligin namağlup ekibi Kasımpaşa
ile karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ankaragücü Süper Lig
'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin ilk haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden başkent ekibi, 2. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler ligin son haftasında ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü 3 maç sonunda topladığı 4 puanla 8. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ligde oynadığı 3 maçı da kazandı. Ligin ilk haftasında Rizespor'u 3-2 yenen İstanbul ekibi, ligin ikinci haftasında Başakşehir'i 2-1, ligin üçüncü haftasında ise Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa 3 maç sonunda topladığı 9 puanla 2. sırada yer aldı. BERABERLİK GÖZE ÇARPIYOR
Bu akşam oynanacak karşılaşma Ankaragücü ile Kasımpaşa arasındaki 7. maç olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmada berabere biten maçların fazlalığı göze çarpıyor. Oynanan 6 karşılaşmada Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti, Ankaragücü'nün 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 3 maç ise berabere bitti. İki ekipte bu karşılaşmalarda 10'ar gol attı. Ankaragücü'nün Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanacak maça Hopf, Erdem, Yalçın Ayhan
, Kone, Thiago Pinto, Faty, Arif, Moulin, Youness Mokhtar, İlhan Parlak ve El Kabir onbiriyle çıkması bekleniyor. Öte yandan Ankaragücü taraftarı için ayrılan deplasman tribünündeki bütün biletler tükendi.