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gücü, deplasmanında puan arıyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında puan arıyor
GEÇTIĞIMIZ hafta Trabzonspor'la 2-2 berbere kalan gücü 4. hafta mücadelesinde ligin namağlup ekibi ile karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ankaragücü 'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin ilk haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden başkent ekibi, 2. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler ligin son haftasında ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü 3 maç sonunda topladığı 4 puanla 8. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ligde oynadığı 3 maçı da kazandı. Ligin ilk haftasında Rizespor'u 3-2 yenen İstanbul ekibi, ligin ikinci haftasında Başakşehir'i 2-1, ligin üçüncü haftasında ise Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa 3 maç sonunda topladığı 9 puanla 2. sırada yer aldı.

BERABERLİK GÖZE ÇARPIYOR
Bu akşam oynanacak karşılaşma Ankaragücü ile Kasımpaşa arasındaki 7. maç olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmada berabere biten maçların fazlalığı göze çarpıyor. Oynanan 6 karşılaşmada Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti, Ankaragücü'nün 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 3 maç ise berabere bitti. İki ekipte bu karşılaşmalarda 10'ar gol attı. Ankaragücü'nün Stadı'nda oynanacak maça Hopf, Erdem, , Kone, Thiago Pinto, Faty, Arif, Moulin, Youness Mokhtar, İlhan Parlak ve El Kabir onbiriyle çıkması bekleniyor. Öte yandan Ankaragücü taraftarı için ayrılan deplasman tribünündeki bütün biletler tükendi.
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Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında puan arıyor
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