Bakanı dinledi hukuku seçti

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 24 Haziran seçim
lerinde AK Parti'den Ankara
milletvekili adayı olan ve bir yandan da sınava hazırlanan 18 yaşındaki İbrahim Enes Duruay, üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün tavsiyesi ile tüm tercihlerine hukuk fakültesini yazan Duruay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. SABAH'a konuşan Duruay, "Benim için sınav süreci sıradan bir lise son sınıf öğrencisi gibi olmadı zira 24 Haziran seçimlerinde aktif olarak rol alıyordum. Kimi zamanlar günde 18 saate yakın sahada yani sokakta seçim çalışması yapıyorduk. Bunu yaparken bir yandan da ders çalışmam gerekiyordu çünkü seçimden bir hafta sonra beni bekleyen bir üniversite sınavı vardı. Bu süreçte bir yandan da ders çalışmak hiç kolay olmadı ancak hamdolsun, her iki süreç de olumlu sonuçlandı. AK Partimiz yeniden birinci parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da yeni sistemin ilk başkanı oldu. Sınav sonuçları da benim için güzeldi, eşit ağırlık öğrencileri arasında sekiz bininci oldum" dedi. BAKANDAN TAVSİYE
Hukuk fakültesini tercih ederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün desteği olduğunu belirten Enes Duruay, "Dünya'da yaşanan hukuksuzluklara hep birlikte şahit oluyoruz. Yanı başımızda Suriye'de yüz binlerce insan katledildi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz yıllardır baskı rejimi altında tutsak ediliyor, Kudüs
'te işgal hukuk tanımıyor, daha yirmi yıl önce Avrupa'nın ortasında Srebrenitsa'da bir soykırım yaşandı ve bugün bir soykırımda Karabağ'da yaşanıyor. Bu acı manzaraların bir ortak noktası var: Dünya'da Müslümanların hakkı ve hukuku savunulmuyor. Zalim hukuk tanımıyor. İşte ben bu mazlumların hakkını savunmak için hukuk okumak istiyordum. Kıymetli dava büyüğüm Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey'in de önerisiyle bütün tercihlerime hukuk yazdım" diye konuştu. HACI BAYRAM'IN DİZİNİN DİBİ
Üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşayan Duruay, "Sosyal bilimler, dışarıdan uzmanını ithal edemeyeceğimiz yegane alan. Bu açıdan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni kazanmış olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Beni mutlu eden bir diğer unsur, üniversitenin Hacı Bayram Veli Camisi'nin hemen yanında olması. Tabiri caiz ise bu üniversitenin öğrencileri, hoşgörü ile gönülleri fetheden Hacı Bayram'ın dizinin dibinde eğitim görecekler" ifadelerini kullandı.