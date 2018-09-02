Çanakkale yolcuları Yenimahalle’de

ÇANAKKALE
'NIN tarihi ve turistik yerlerini gezme imkânı buldukları için Başkan Yaşar'a teşekkür eden konuklar, Yaşar'a el yapımı Atatürk portesi hediye etti. 66 yaşındaki Şentepeli Gülsade Özler, "Tarih kokan şehirde, geçmişe ve tabiatın doyumsuz güzelliği ile unutulmayacak bir yolculuk yaşadık. Bizlere bu olanağı sağladığınız için minnettarız" dedi. Belediyenin çalışmalarıyla Şentepe'nin eski halinden eser kalmadığını da ifade eden Özler, "Siz gelmeden önce Şentepe'de oturmak vatandaşların tercih ettiği bir durum değildi. Şimdi ise Şentepe Yenimahalle'nin tercih edilen bölgeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Her geçen gün gelişen modern bir mahallede yaşıyoruz" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, evlerinden çıkamayan vatandaşlara geziler düzenlemenin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, "Her sene binlerce vatandaşı gezilere götürüyoruz. Bu sayede vatandaşlar gittikleri yerlerde oranın tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi sahibi olarak, ülkemizin güzelliklerini görüyorlar" şeklinde konuştu.