Destici’den Ertürk’e ziyaret

BBP Genel Başkanı ve Ankara
Milletvekili Mustafa Destici
Kahramankazan'ı ziyaret etti. Destici ve beraberindekileri karşılayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, misafirlerini makamında ağırladı. Başkan Ertürk, misafirlerini belediye önünde çiçeklerle karşıladı. Başkan Ertürk, Destici ve beraberindekileri daha sonra makamında misafir etti. Ertürk ve Destici burada, yapılan yatırımlar ve yapımı devam eden projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Destici, bölge milletvekili olarak Kahramankazan'ı ziyaret etmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek ilgilerinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti. Başkan Ertürk de bölge milletvekili olan Destici ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti. Destici ve beraberindekiler daha sonra kaymakamlığı ve Ahi Mahallesi'ni ziyaret etti.