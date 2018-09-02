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’ın bağımsızlık günü kutlandı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Kırgızistan’ın bağımsızlık günü kutlandı
YERLI Düşünce Derneği Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanının 27. Yıldönümü münasebetiyle bir program düzenledi. Programa derneğin onursal başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi Yalçın Topçu'nun yanı sıra Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türksoy Temsilcisi Elçin Gafarlı, Kırgızistan büyükelçiliği temsilcileri, STK temsilcileri, Yerli Düşünce Derneği mensupları ve davetliler katıldı. Program öncesi davetlilere Kırgızistan adetleri gereği Kırgızistan'ın yerel lezzeti "boorsok" ve tuz ikram edildi.
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Kırgızistan’ın bağımsızlık günü kutlandı
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