Kırmızı kara burası Ankara

BUGÜN NELER OLDU

Haftaya lider giren Gençlerbirliği, başkent derbisini de kayıpsız geçerek 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Gençlerbirliği etkili başladı. Maçın 5. dakikasında Deniz Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdülaziz topu kornere çeldi. Karşılaşma ilk yarının sonlarına kadar durgun bir şekilde geçti. 45+1. dakikada bu sefer Osmanlıspor etkili geldi. Beykan Şimşek'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Hakan Arıkan çıkardı. Bu pozisyonla beraber ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci 45 dakika hareketli başladı. 46. dakikada Sessegnon ile Hasan Kılıç oyun alanında birbirlerine girdiler. Bu pozisyonun ardından Sessegnon ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 60. dakikada Osmanlıspor savunmasından seken topu önünde bulan Bekir Yılmaz Gençlerbirliğini 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın son dakikalarında net pozisyonlar yakalayan ev sahibi Osmanlıspor bu pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Hasan Kılıç'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle bu kez Osmanıspor 10 kişi kaldı. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Gençlerbirliği mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Erkan Sözeri, "Bugün neresinden bakarsanız bakın camiamız açısından güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı kazanırsak ilk 4 maç hedefimize ulaşacağımızı söyledik ve ulaştık da. Saha şartları ne kadar el verdiyse o kadar oynamaya çalıştık. Bu sahada organize atak beklememek lazım" ifadelerini kullandı. Bu maçta iyi oyundan ziyade 3 puanın daha önemli olduğunu söyleyen Sözeri, "Oyuncularıma maçtan önce iyi oyundan ziyade üç puanın kazanılmasının daha önemli olduğunu söyledim. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Bulduğumuz golle öne geçtik ve skoru korumasını da bildik. Çok güzel bir galibiyet. Camiaya hayırlı olsun. Lider olarak milli maç arasına girdik" dedi. Derbi galibiyetini taraftarlara armağan eden Erkan Sözeri, "Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi 90 dakika boyunca gönülden desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.MAÇIN ardından konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, iyi bir oyun sergilediklerini ancak skor üretemediklerini belirtti. Kazanmak istedikleri bir maçı kaybettiklerini vurgulayan Akçay, "Derbi müsabakasıydı. Oyunun başından beri iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğü bizdeydi. Ancak üstün olana puan vermiyorlar. Galip gelince puan veriyorlar. Gol atmak dışında her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. 8 haftalık süreyi kendimize gelişim süresi olarak verdik. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Bu akşam kaybettik ve kaybeden olarak evimize gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.