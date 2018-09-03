2018 çocukla sünnet şöleni

addi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarını sünnet ettirerek düzenlediği şölenle, binlerce çocuğun en özel günlerini unutulmaz kılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından beri sürdürdüğü geleneği, bu yıl da bozmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde 2018 çocuk muhteşem bir organizasyonla erkekliğe ilk adımlarını attı. Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sünnet şölenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

İKRAMLAR YAPILDI

Çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Tuna, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından söylenen marşlardan sonra çocuklara ve ailelere hitap etti. Tuna, " Her sene gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu bu yıl da sizlerle beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Böyle mübarek bir toplantıda efendimizin sünnetini yerine getiren sevgili çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi. Şölende; yüz boyama, Karagöz-Hacivat gösterileri, palyaçolar ve daha pek çok eğlenceli etkinlikle keyifli bir gün geçiren miniklere patlamış mısır, pamuk şeker ve limonata da ikram edildi. Çocuklara içinde okul malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri ve çeşitli oyuncaklar da dağıtıldı.