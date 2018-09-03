7 eğitim tesisine 50 milyon TL

KAHRAMANKAZAN'DA
eğitim öğretim alanında yapımı devam eden 7 yeni yatırımın hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 5 yeni okul, bir spor salonu ve bir anaokulunun inşaatl
arında önemli mesafe kaydedildi. Bu kapsamda Atatürk İlkokulu'nun eski binaları yıkılarak yerine 36 derslikli yeni bir okul binası, ilçe kaymakamlığı arkasında bulunan alana 32 derslikli yeni 2 ayrı okul binası, Efes Endüstri Meslek Lisesi yerleşkesi içine 8 derslikli bir anaokulu, Hamdiye Ünlü İlkokulu'nun eski binası yıkılarak yerine 24 derslikli yeni bir okul binası, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Yatılı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi binası ve Çok Programlı Lise yerleşkesi içine bir spor salonu yapılacak. Bu 7 yeni eğitim yatırımının 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yatırımların toplam bedelinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi.