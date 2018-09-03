Devrilen traktörün altında can verdi

Olay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Kastamonu İnebolu Yukarı Köyü nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki Enver Bayraktar, orman kesiminde çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki işçiler devrilen traktörün altında kalan Enver Bayraktar'ı kurtarmaya çalıştı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Bayraktar'ı kurtarma çalışmalarına başladı. Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayraktar'ın cansız bedeni Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Enver Bayraktar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.