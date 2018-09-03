E-ticaretin yeni kralı

TEKNOLOJININ
gelişmesiyle birlikte değerli taşların e-ticaret yöntemiyle ülkeler arasında satılması da eklendi. Türk işadamı Peyda Çetin
Tayland'da kurduğu Silveroni
isimli şirketiyle gümüş ve değerli taş ticareti yaparken e-ticaret yoluyla da dünyaya yayılma kararı aldı. Peyda Çetin artık 'franchising' yöntemiyle e-ticaret programını da hediye ederek dünyada Silveroni markasını yaymayı amaçlıyor. Yıllar önce, ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki dilini bile bilmediği bir ülkeye ekmeğini aramaya giden Peyda Çetin, her halde bugün geldiği kariyeri o yıllarda pek düşünememiştir. Peyda Çetin seçtiği ülke olan Tayland'ta yaşamanın ve iş kurmanın zorluklarını yenerek ticarete atıldı. Çetin, dünya devlerinin arasında dolaştığı birçok fuarda bu alanda neler yapabileceğini araştırdı ve Tayland'ta değerli taş ticareti yapmaya karar verdi. Çetin, değerli taşların estetik olarak da beğenilip tüketiciyle buluşturulmasını sağladı ve kreatif bir ekip kurarak birbirinden güzel eserlere imza atılmasını sağladı. Çetin tüm bu yaptıklarıyla yetinmeyerek e-ticaret ile yeni bir atılım yapmaya karar verdi. Bu konuda aylarca yazılımcılarla çalışarak istediği programı bin bir zorlukla yazdırdı. Şimdi bu işi dünyaya yayan Çetin, bayilik vereceği ülkelere aynı zamanda e-ticaret programını da hediye ediyor.