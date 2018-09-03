‘Eğitimde dev dönüşüm’

KAHRAMANKAZAN
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede eğitim alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, geride kalan 14 yılda okul, derslik ve öğrenci sayılarında ciddi anlamda artış kaydettiklerini söyledi. Ertürk, "2004'te nüfusumuz 12 bindi, şu anda 52 bin 500. 2004'te ilçemizde 11 okul varken şu anda 28 okul var. 184 olan derslik sayımızı 474'e çıkardık. 5 bin 269 olan öğrenci sayımız 12 bine ulaştı. İlçemizde 289 öğretmen varken, şimdi bu sayı 775'e yükseldi. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim öğretimde de Cumhurbaşkanı
mız Recep Tayyip Erdoğan
'ın gösterdiği yolda geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan yavrularımız için daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Yeni yapılacak okullar, anaokulu ve spor salonu ile Kahramankazan
'ın eğitim öğretim alanında daha iyi hale geleceğini ifade eden Ertürk, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu söyledi.